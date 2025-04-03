Популярность электробусов в Москве с начала года выросла на треть

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

За три месяца 2025 года пассажиры столичных электробусов совершили более 60 млн поездок на данном виде городского наземного транспорта, что на треть превышает аналогичный показатель первого квартала прошлого года. Об этом в официальном канале московского дептранса сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, на данный момент пассажиры совершают на электробусах почти на 60% больше поездок по будням, нежели весной 2024 года. «Москва продолжает сохранять лидерство в Европе по количеству этого инновационного транспорта, а в этом году по задаче мэра Москвы Сергея Собянина электробусов станет еще больше, — подчеркнул вице-мэр. — Они помогают сохранять экологию города и делают поездки более комфортными для миллионов жителей столицы».

Ликсутов отметил, что замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа в окружающую среду более чем на 60 т в год. В частности, по данным «Мосэкомониторинга», в период с 2018 по 2024 год столичным властям удалось избежать в совокупности около 190 тыс. т выбросов углекислого газа в атмосферу, а также снизить на 930 т выброс загрязняющих веществ.

Кроме того, довольно весомыми преимуществами электробусов над другими видами транспорта являются бесшумность, плавность движения и работа на электротяге, оснащение системой климат-контроля, которая поддерживает комфортную температуру в салоне, а также медиаэкраны и зарядки для телефонов, что значительно увеличивает комфорт для пассажиров.

Еще удобнее стало передвигаться по городу на технике улучшенной комплектации, которую поставляют в столицу с 2022 года. Такие машины оснащены адаптивным освещением салона, не влияющим на окружающую среду электрообогревателем, а также увеличенным на 18% передним указателем маршрута, что позволяет увидеть номер издалека. Данная модель электробуса имеет запас хода в 80 км, что почти в два раза превышает возможности техники предыдущего поколения.

Заммэра добавил, что на данный момент работу 190 маршрутов обеспечивают более 2,3 тыс. электробусов российского производства. Для пополнения их аккумуляторов в столице установлено более 360 зарядных станций.

Ранее в мэрии сообщали о запуске с начала года 11 новых маршрутов электробусов. Самый протяженный и популярный из них — магистральный м90, который связывает Лубянскую площадь с метро «Коньково».