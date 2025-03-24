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С начала года в Москве запустили 11 электробусных маршрутов

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

За неполные три месяца 2025 года в столице появилось 11 новых электробусных маршрутов, рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. По ним сейчас курсируют почти 80 экологичных машин.

«Москва сохраняет лидерство в Европе по количеству электробусов. С начала этого года запустили 11 новых экологичных маршрутов. По будням на них совершают более 40 тыс. поездок, — сообщил Ликсутов. — Мы продолжаем менять автобусы на электробусы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря этому поездки по городу становятся комфортнее, также удается сохранить экологию столицы».

Почти половина из указанного объема поездок — 19 тыс. — совершается по магистральному маршруту м90, который связывает район Коньково с центром столицы. О выходе электробусов на этот маршрут в мэрии сообщили в начале февраля. Маршрут м90 проходит через 13 районов и три административных округа, его конечные остановки — Лубянская площадь и метро «Беляево».

Как отметили в столичном дептрансе, запустить шесть из 11 новых маршрутов позволила организация зарядных станций на востоке и юго-западе города. Кроме того, в Москве функционируют три автобусных парка, обслуживающие разные районы города. Первый и крупнейший, в том числе в Европе, — «Красная Пахра» — открылся три года назад в Новой Москве.

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электробусы Москва Максим Ликсутов транспорт
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