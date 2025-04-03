Следствие заподозрило СБУ в рассылке бомб курьерами российским военным
Украинские спецслужбы использовали в российских городах местную курьерскую доставку для отправки бомб участникам военной операции. К такому выводу пришло следствие в рамках расследования уголовного дела о покушении на высокопоставленных полковников российской армии.
Само уголовное дело возбуждено против 29-летнего выпускника кулинарного колледжа Вадима Чалого, пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. Повару вменяются покушение на теракт и незаконное хранение взрывных устройств. Ему грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.
В июле 2024 года ФСБ сообщала о предотвращении попытки украинских спецслужб подорвать в Москве трех высокопоставленных офицеров Минобороны. Был задержан предполагаемый организатор покушения.
В начале апреля 2025 года 2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу.
Как установило следствие, по заданию военной разведки Украины Чалый организовал через курьерские службы доставку трех взрывных устройств большой мощности, замаскированных в подарочную упаковку. Адресатами были три полковника Минобороны России. Посылки преподносились как подарки от сослуживцев.
Бомбы должны были быть приведены в действие после отчетов курьеров о доставке посылок адресатам. Никто не пострадал — получатели были в командировках и не успели открыть посылки.
Из материалов дела следует, что подсудимый активно сотрудничал со следствием, добровольно выдал силовикам свой телефон и способствовал раскрытию преступлений, которые ему вменили. В суде он признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевших.
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