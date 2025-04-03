Бывший пермский губернатор ушел на пенсию с поста главы Ространснадзора

Мишустин назначил Виктора Гулина врио главы Ространснадзора после того, как Виктор Басаргин ушел на пенсию. Гулин был замруководителя с 2019 года. Басаргин стал главой ведомства в 2017 году

Виктор Басаргин (Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости)

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Виктора Гулина на должность врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) в связи с выходом на пенсию Виктора Басаргина. Это следует из документа, размещенного на портале публикования правовых актов.

С 2019 по 2025 год Гулин работал замруководителя Ространснадзора, в течение 17 лет он работал на различных должностях.

Басаргин до назначения в Ространснадзор занимал пост министра регионального развития (2008–2012), был губернатором Пермского края (2012–2017). Басаргин родился в августе 1957 года в Асбесте Свердловской области. Он окончил сначала Асбестовский горный техникум, после — Свердловский социально-политический институт. С 1976 года работал помощником машиниста экскаватора, после — взрывником, инженером лаборатории, инженером-технологом комбината «Ураласбест».

С 1992 по 1994 год был начальником отдела, зампредседателя фонда имущества Свердловской области, а в 1996-м стал председателем фонда. C 2000 года вступил в должность начальника управления аппарата полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе. Главой Ространснадзора он стал в 2017 году.