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Общество ,  
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В Иркутской области восстановили электроснабжение после падения самолета

Фото: kobzevii / Telegram
Фото: kobzevii / Telegram

В поселках Средний и Новомальтинск и деревне Буреть в Усольском районе Иркутской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за упавшего ракетоносца Ту-22М3. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

В Среднем и Новомальтинске энергоснабжение восстановили в 4:40 по местному времени (23:40 мск), в Бурети — около 13:00 (8:00 мск), больше чем на час раньше запланированного.

«Предстоит еще много работы. Но главное — коммунальные ресурсы сейчас доступны тем населенным пунктам, которые были обесточены», — написал Кобзев.

Он поблагодарил электриков, которые приступили к восстановлению сразу после крушения самолета и работали всю ночь и утро.

Упавший в Иркутской области Ту-22М3 оставил без света 210 домов
Общество
Самолет Ту-22М3

2 апреля Ту-22М3, выполнявший плановый полет, потерпел крушение в Усольском районе. Погиб один летчик. По словам губернатора, разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет, однако при крушении самолет задел линию электропередачи, оставив без электричества 210 домов и три социально значимых объекта.

Без электричества, в частности, осталась школа в деревне Буреть. Кобзев отметил, что на образовательный процесс это не повлияло. Для холодильников, где хранятся продукты, был подключен бензиновый генератор, их также доставили на водонапорную башню, местное сельхозпредприятие и в котельную.

В Тайтурском муниципальном образовании, к которому относится Буреть, был введен режим повышенной готовности до полной ликвидации последствий происшествия, добавил губернатор.

В Иркутской области восстановили электроснабжение после падения самолета
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Теги
Иркутская область Игорь Кобзев электроснабжение
Материалы по теме
Упавший в Иркутской области Ту-22М3 оставил без света 210 домов
Общество
В Иркутской области разбился стратегический ракетоносец Ту-22М3
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