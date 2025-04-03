В Иркутской области восстановили электроснабжение после падения самолета
В поселках Средний и Новомальтинск и деревне Буреть в Усольском районе Иркутской области восстановили электроснабжение, нарушенное из-за упавшего ракетоносца Ту-22М3. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.
В Среднем и Новомальтинске энергоснабжение восстановили в 4:40 по местному времени (23:40 мск), в Бурети — около 13:00 (8:00 мск), больше чем на час раньше запланированного.
«Предстоит еще много работы. Но главное — коммунальные ресурсы сейчас доступны тем населенным пунктам, которые были обесточены», — написал Кобзев.
Он поблагодарил электриков, которые приступили к восстановлению сразу после крушения самолета и работали всю ночь и утро.
2 апреля Ту-22М3, выполнявший плановый полет, потерпел крушение в Усольском районе. Погиб один летчик. По словам губернатора, разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет, однако при крушении самолет задел линию электропередачи, оставив без электричества 210 домов и три социально значимых объекта.
Без электричества, в частности, осталась школа в деревне Буреть. Кобзев отметил, что на образовательный процесс это не повлияло. Для холодильников, где хранятся продукты, был подключен бензиновый генератор, их также доставили на водонапорную башню, местное сельхозпредприятие и в котельную.
В Тайтурском муниципальном образовании, к которому относится Буреть, был введен режим повышенной готовности до полной ликвидации последствий происшествия, добавил губернатор.
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