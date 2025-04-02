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Военная операция на Украине ,  
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За ночь над Россией сбили 93 беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Над тремя российскими регионами за ночь уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны. 87 сбиты над территорией Курской области, четыре — над территорией Ростовской области и два — над территорией Белгородской области.

После атаки беспилотников в Таганроге ввели режим ЧС
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

После начала военной операции российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

В Таганроге Ростовской области об атаке дронов сообщили поздно вечером 1 апреля. Тогда пострадали два многоквартирных дома, из-за атаки возник пожар, его потушили. Жертв нет, пострадали два человека — у них ожоги и порезы.

Из одного из зданий эвакуировали 85 жителей. В районе дома ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Повреждения зафиксировали также и в Курской области. Там на крышу многоэтажки на улице Чехова в Курске упали обломки сбитого дрона и его двигатель. Обошлось без пострадавших. На время проверки здания саперами из дома временно отселили 60 человек. В 2:00 они начали возвращаться обратно в свои квартиры.

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Теги
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