За ночь над Россией сбили 93 беспилотника

Над тремя российскими регионами за ночь уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны. 87 сбиты над территорией Курской области, четыре — над территорией Ростовской области и два — над территорией Белгородской области.

После начала военной операции российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников ВСУ.

В Таганроге Ростовской области об атаке дронов сообщили поздно вечером 1 апреля. Тогда пострадали два многоквартирных дома, из-за атаки возник пожар, его потушили. Жертв нет, пострадали два человека — у них ожоги и порезы.

Из одного из зданий эвакуировали 85 жителей. В районе дома ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Повреждения зафиксировали также и в Курской области. Там на крышу многоэтажки на улице Чехова в Курске упали обломки сбитого дрона и его двигатель. Обошлось без пострадавших. На время проверки здания саперами из дома временно отселили 60 человек. В 2:00 они начали возвращаться обратно в свои квартиры.