Рейтинг одобрения Трампа снизился до рекордных 43%
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа сократился до 43%, что стало самым низким показателем с момента его возвращения на пост главы государства. Об этом свидетельствует совместный опрос, проведенный агентством Reuters и исследовательской компанией IPSOS.
Опрос проводился в течение последних трех дней и завершился в среду, 2 апреля 2025 года. Из него следует, что уровень одобрения деятельности Трампа на посту президента снизился на 2 процентных пункта по сравнению с опросом, проведенным 21-23 марта 2025 года, и на 4 п.п. ниже уровня одобрения в 47%, который он получил вскоре после вступления в должность 20 января 2025 года.
Наибольший уровень одобрения деятельности Трампа (49%) пришелся на январь 2017 года после того, как он впервые вступил в должность президента США, отмечает агентство.
В декабре 2017 года его самый низкий рейтинг одобрения на первом сроке составил 33%. Его общее одобрение остается более высоким, чем на протяжении большей части его первого срока.
Предшественник Трампа, кандидат от демократической партии Джо Байден, имел самый низкий рейтинг — 35%. Такой показатель был зафиксирован перед президентскими выборами, которые прошли в США в ноябре 2024 года.
Читайте РБК в Telegram.
Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану
США вывели из-под санкций Карину Ротенберг
Спецпосланник Путина приедет на встречу в Белый дом
Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми
Центробанк усилит контроль за мошенниками
Ле Пен заявила о вернувшемся из России бумеранге урока демократии
В Белом доме подсчитают, во сколько США обойдется содержание Гренландии
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах
Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню
Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов