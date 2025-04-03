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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Рейтинг одобрения Трампа снизился до рекордных 43%

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Возвращение Трампа в Белый дом

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа сократился до 43%, что стало самым низким показателем с момента его возвращения на пост главы государства. Об этом свидетельствует совместный опрос, проведенный агентством Reuters и исследовательской компанией IPSOS.

Опрос проводился в течение последних трех дней и завершился в среду, 2 апреля 2025 года. Из него следует, что уровень одобрения деятельности Трампа на посту президента снизился на 2 процентных пункта по сравнению с опросом, проведенным 21-23 марта 2025 года, и на 4 п.п. ниже уровня одобрения в 47%, который он получил вскоре после вступления в должность 20 января 2025 года.

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Наибольший уровень одобрения деятельности Трампа (49%) пришелся на январь 2017 года после того, как он впервые вступил в должность президента США, отмечает агентство.

В декабре 2017 года его самый низкий рейтинг одобрения на первом сроке составил 33%. Его общее одобрение остается более высоким, чем на протяжении большей части его первого срока.

Предшественник Трампа, кандидат от демократической партии Джо Байден, имел самый низкий рейтинг — 35%. Такой показатель был зафиксирован перед президентскими выборами, которые прошли в США в ноябре 2024 года.

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