Трамп показал таблицу с тарифами для разных стран. Видео

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Президент США Дональд Трамп показал таблицу, на которой показаны размеры тарифов для разных стран. Так, самый высокий размер тарифов установлен для Вьетнама — 46%, Шри-Ланки — 44%, Камбоджи — 49%.

Дональд Трамп заявил, что на протяжении десятилетий США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». 2 апреля президент назвал «днем возрождения американской промышленности, день, когда судьба Америки была решена, и день, когда мы снова начали делать Америку богатой».