 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Трамп показал таблицу с тарифами для разных стран. Видео

Показ Трампом таблицы с тарифами для разных стран попал на видео
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Трамп показал таблицу с тарифами для разных стран. Видео
Video

Президент США Дональд Трамп показал таблицу, на которой показаны размеры тарифов для разных стран. Так, самый высокий размер тарифов установлен для Вьетнама — 46%, Шри-Ланки — 44%, Камбоджи — 49%.

Дональд Трамп заявил, что на протяжении десятилетий США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». 2 апреля президент назвал «днем возрождения американской промышленности, день, когда судьба Америки была решена, и день, когда мы снова начали делать Америку богатой».

Трамп раскрыл размер пошлин
Экономика

Читайте РБК в Telegram.

Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану

США вывели из-под санкций Карину Ротенберг

Спецпосланник Путина приедет на встречу в Белый дом

Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми

Центробанк усилит контроль за мошенниками

Ле Пен заявила о вернувшемся из России бумеранге урока демократии

В Белом доме подсчитают, во сколько США обойдется содержание Гренландии

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню

Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Дональд Трамп тарифы таможенные пошлины
Материалы по теме
Трамп объяснил введение пошлин на продукцию из Канады и Мексики
Политика
Трамп назвал базовый таможенный тариф для всех стран
Экономика
Трамп раскрыл размер пошлин
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 91,2 (-0,76) Инвестиции, 02 апр, 17:54 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 84,55 (-0,32) Инвестиции, 02 апр, 17:54
Трамп заявил о «хорошем сотрудничестве» США с Россией и УкраинойПолитика, 00:50
Трамп заявил, что скажет звонящим из-за тарифов королям и королевамЭкономика, 00:50
Трамп назвал сроки начала действия тарифовПолитика, 00:41
«Барселона» сыграет с «Реалом» в финале Кубка ИспанииСпорт, 00:35
Какие пошлины вводят США. СписокЭкономика, 00:31
Трамп показал таблицу с тарифами для разных стран. ВидеоЭкономика, 00:23
Видео объявления Трампом о введении тарифов на русском языкеЭкономика, 00:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Трамп назвал минимальный размер пошлин США для других странПолитика, 00:08
Стали известны размеры пошлин Трампа для стран бывшего СССРЭкономика, 00:04
ВЦИОМ выявил рост доверия к Жириновскому после его смертиПолитика, 00:01
Трамп объяснил введение пошлин на продукцию из Канады и МексикиПолитика, 02 апр, 23:42
Трамп назвал базовый таможенный тариф для всех странЭкономика, 02 апр, 23:36
Трамп раскрыл размер пошлинЭкономика, 02 апр, 23:34
Трамп заявил о чудовищном дисбалансе с пошлинами на машиныЭкономика, 02 апр, 23:24