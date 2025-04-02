Врачи осмотрели летчиков с разбившегося Ту-22М3

Фото: Кирилл Шипицин / ТАСС

Летчики, выжившие при крушении ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области, находятся под наблюдением врачей, сообщил в телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб. Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. Летчики находятся под наблюдением врачей», — пояснил глава региона.

По его словам, причиной аварии стала техническая неисправность. При крушении самолет задел линию электропередачи, оставив без электричества 210 домов и три социально значимых объекта. Неполадки устраняют специалисты Иркутской электросетевой компании. По словам главы региона, ориентировочно электричество восстановят к утру 3 апреля.

Ту-22М3 — модифицированный советский и российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М, способный нести на себе ядерное оружие. Входит в состав дальней авиации ВКС России.

Ту-22М3, выполнявший плановый полет, потерпел крушение сегодня, 2 апреля, недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района. Погиб один летчик. По словам губернатора Иркутской области, разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет.