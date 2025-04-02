 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

В Сбербанке сообщили об отключении старых версий приложения на Android

Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

Старые версии приложения Сбербанка для смартфонов на базе операционной системы Android постепенно перестают работать у некоторых пользователей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на call-центр организации.

В службе клиентской поддержки агентству рассказали, что в настоящее время работает только самая актуальная версия приложения 16.6.0, и порекомендовали обновить его.

При попытке зайти в приложение на экране смартфона отображается рекомендация обновить его до новой версии, убедился корреспондент РБК. Однако старая версия продолжает работать.

После публикации в пресс-службе Сбербанка заявили РБК, что
отключение старых версий приложения банка в этом году не планируется.

МВД предупредило о фейковых приложениях российских банков в App Store
Финансы

Мобильное приложение Сбербанка для Android недоступно для скачиваний и обновлений в Google Play c апреля 2022 года. Причиной финансовая организация назвала введенные против нее санкции со стороны западных стран.

Читайте РБК в Telegram.

Daily Mail узнал о подготовке США и Израилем удара по Ирану

США вывели из-под санкций Карину Ротенберг

Спецпосланник Путина приедет на встречу в Белый дом

Жан-Клода Ван Дамма обвинили в участии в торговле людьми

Центробанк усилит контроль за мошенниками

Ле Пен заявила о вернувшемся из России бумеранге урока демократии

В Белом доме подсчитают, во сколько США обойдется содержание Гренландии

Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на трешку в мегаполисах

Армия Китая опубликовала видео с имитацией ударов по Тайваню

Генпрокурор Краснов предложил ввести лимиты на выпуск банковских карт

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Сбербанк Android мобильные приложения новости
Материалы по теме
Приложение Сбербанка убрали из Google Play
Финансы
МВД предупредило о фейковых приложениях российских банков в App Store
Финансы
«Сбер» начал приезжать к клиентам домой и ставить онлайн-банк на iOS
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 3 апреля
EUR ЦБ: 91,2 (-0,76) Инвестиции, 17:54 Курс доллара на 3 апреля
USD ЦБ: 84,55 (-0,32) Инвестиции, 17:54
В Минэкономразвития объяснили падение темпов роста ВВПЭкономика, 22:14
Упавший в Иркутской области Ту-22М3 оставил без света 210 домовОбщество, 21:51
«Локомотив» первым вышел в четвертьфинал Кубка ГагаринаСпорт, 21:44
CNN сообщил, что глава РФПИ Дмитриев прибыл в ВашингтонПолитика, 21:44
Келлог назвал возможные цели новых санкций США против РоссииПолитика, 21:42
В Сбербанке пообещали не отключать старые версии приложения до конца годаФинансы, 21:37
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Сбербанке сообщили об отключении старых версий приложения на AndroidТехнологии и медиа, 21:13
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:08
i24News узнал о планах Трампа встретиться с главой СирииПолитика, 21:03
ISU пожизненно отстранил украинского судью за попытку повлиять на оценкиСпорт, 21:02
The Telegraph узнала о сомнениях команды Трампа насчет перемирия к ПасхеПолитика, 20:48
В московском метро женщина толкнула знакомого на прибывающий поездОбщество, 20:37
В Минобороны назвали предварительную причину крушения Ту-22М3Общество, 20:22