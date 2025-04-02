В Сбербанке сообщили об отключении старых версий приложения на Android
Старые версии приложения Сбербанка для смартфонов на базе операционной системы Android постепенно перестают работать у некоторых пользователей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на call-центр организации.
В службе клиентской поддержки агентству рассказали, что в настоящее время работает только самая актуальная версия приложения 16.6.0, и порекомендовали обновить его.
При попытке зайти в приложение на экране смартфона отображается рекомендация обновить его до новой версии, убедился корреспондент РБК. Однако старая версия продолжает работать.
После публикации в пресс-службе Сбербанка заявили РБК, что
отключение старых версий приложения банка в этом году не планируется.
Мобильное приложение Сбербанка для Android недоступно для скачиваний и обновлений в Google Play c апреля 2022 года. Причиной финансовая организация назвала введенные против нее санкции со стороны западных стран.
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