Умер Атос из чешского варианта «Трех мушкетеров» Алоис Швеглик

Алоис Швеглик в фильма «Попутный ветер», 1973 год (Фото: РИА Новости)

Чешский актер театра и кино Алоис Швеглик умер в возрасте 85 лет, сообщил Национальный театр в Праге, в котором служил артист.

«С глубокой скорбью сообщаем, что в среду, 2 апреля, рано утром у себя дома в окружении близких скончался Алоис Швеглик, многолетний член труппы Национального драматического театра», — говорится в сообщении.

В театре не уточнили причину смерти актера.

Швеглик родился в чешском городе Пардубице 30 июля 1939 года. В 1970-х годах он начал играть в кино, а также озвучивать фильмы. На экранах Чехии его голосом говорили Энтони Хопкинс, Роберт Де Ниро и Джек Николсон.

Среди актерских работ Швеглика — главная роль в советско-чехословацком фильме «Попутный ветер» (1973 года) и роль командира чехословацкого партизанского отряда в советской картине «Фронт в тылу врага» (1981 год). Актер также сыграл Атоса в чешской экранизации «Трех мушкетеров» 1982 года.

Помимо актерской карьеры, Швеглик занимался преподаванием, в частности был педагогом на Театральном факультете Академии исполнительских искусств в Праге (DAMU).