За месяц 10% москвичей установили самозапрет на кредиты

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Более 1,3 млн москвичей в течение марта оформили на сайте госуслуг самозапрет на кредиты и займы. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе департамента финансов столицы.

При этом большую часть заявлений подали жители столицы в возрасте от 55 лет, а самому старшему заявителю — 99 лет, рассказали в ведомстве, ссылаясь на данные Минцифры России.

С марта 2025 года россияне могут установить самозапрет на кредиты через портал госуслуг, а с 1 сентября это будет можно сделать очно в офисах МФЦ, напомнили в департаменте. «Самозапрет на кредиты распространяется на потребительские кредиты, кредитные карты и карты с овердрафтом, но не затрагивает ипотеку, кредиты на образование и покупку автомобиля», — рассказала руководитель департамента Елена Зяббарова. Она уточнила, что самозапрет не влияет на кредитную историю и кредитный рейтинг гражданина.

Условия самозапрета пользователь определяет сам, напомнила чиновница. «Можно установить полный запрет или сделать выбор в пользу частичных ограничений: например, оформить запрет на микрозаймы, но сохранить выдачу кредитов банками. Или оставить только запрет на дистанционное оформление и разрешить получение кредита при личном обращении», — добавила она.

Закон о возможности отказаться от оформления кредитов на свое имя был принят в феврале 2024 года, еще до этого такую меру вводили в частном порядке отдельные банки. Механизм предназначен для борьбы с мошенниками.

По закону гражданин может отменить самозапрет, однако процедура занимает не менее двух суток, чтобы исключить случаи, когда такое решение принимается под давлением злоумышленников. Для снятия самозапрета нужна усиленная электронная подпись, получить которую можно в приложении «Госключ».

В 2024 году банки провели по меньшей мере 1,2 млн операций без добровольного согласия клиентов, их сумма составила 27,5 млрд руб., и это более чем на 74% больше, чем годом ранее, сообщал Банк России. Если злоумышленники взяли кредит на имя гражданина, он может обратиться с заявлением в банк, полицию, прокуратуру, а также в онлайн-приемную ЦБ. Если банк отказывается сотрудничать, можно обратиться в суд: чаще всего такие иски от граждан удовлетворяются, рассказывали опрошенные РБК эксперты.