В Utair объяснили задержку рейса из Москвы в Дубай техническими причинами

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Рейс из Москвы в Дубай вылетел в 16:16 по московскому времени после задержки, связанной с техническими причинами. Об этом РБК сообщила пресс-служба авиакомпании Utair.

«Рейс Москва — Дубай задерживался по техническим причинам. На время ожидания пассажирам было предоставлено питание и размещение в гостинице», — рассказали в компании.

О задержке рейса UT715, который должен был улететь в 6:40 в среду, 2 апреля, из Внуково, написал телеграм-канал Shot со ссылкой на сведения от пассажиров. Люди сначала зашли в самолет, просидели там час, а после их вывели обратно в гейт.

После этого рейс многократно переносили: сначала на 10:00, затем на 12:00, а потом на более позднее время. Некоторые пассажиры с детьми пробыли в аэропорту с четырех часов утра, пишет издание.

По словам одного из очевидцев, сначала у самолета была поломка и его сразу принялись ремонтировать. Спустя несколько часов дежурство пилота закончилось, и авиакомпания стала искать нового пилота для задержанного рейса. В итоге полет задержали более чем на девять часов, сообщил телеграм-канал.