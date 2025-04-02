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Бизнес ,  
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Возобновила работу система, без которой туроператорам запрещают работу

Фото: Alexander Piragis / Shutterstock
Фото: Alexander Piragis / Shutterstock

Компания «Национальные туристические технологии» (НТТ) возобновила поддержку государственной информационной системы «Электронная путевка», в которую туроператоры обязаны передавать данные обо всех проданных турах. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале «Электронной путевки», в Минэкономразвитии подтвердили восстановление доступа к системе.

Проблемы с доступом наблюдались после того, как 31 марта компания НТТ, основным владельцем которой выступает структура госкорпорации «Ростех», объявила, что с 1 апреля приостанавливает ее поддержку. Компания объясняла это тем, что Минэкономразвития в новом году не инициировало госконтракт на сопровождение государственной информационной системы, за счет которого финансировались все мероприятия по ее эксплуатации, в том числе размещение в центре обработки данных (ЦОД) и оплата вычислительных мощностей.

Туроператоры не смогут передавать данные в «Электронную путевку», предупреждал первый заместитель гендиректора НТТ Ярослав Махалов. Отсутствие техподдержки системы турфирмы ощутили сразу, писал отраслевой портал Profi.Travel: у ряда компаний перестали отображаться переданные ранее в систему данные, что привело к угрозе их исключения из реестра (исключенные из реестра компании не вправе продавать новые туры).

Структура «Ростеха» приостановила техподдержку «Электронной путевки»
Бизнес
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Теперь Минэкономразвития сформулировало четкие сроки размещения конкурсной процедуры и утвержденный бюджет на эксплуатацию ГИС «Электронная путевка», уточнил РБК первый заместитель гендиректора НТТ. Это, по словам Малахова, позволяет планировать расходы, связанные с работой вне контракта, поэтому доступ к системе восстановлен.

Как сообщили в Минэкономразвития, учитывая перебои в работе ГИС «Электронная путевка» 1 и 2 апреля 2025 года, штрафы, предусмотренные за нарушение туроператорами порядка и сроков передачи сведений о турпродукте в систему, применяться не будут.

Сведения о договорах о реализации туристского продукта, заключенных в марте 2025 года, обязательства по которым не исполнены, должны быть переданы туроператорами в ГИС «Электронная путевка» до 15 апреля 2025 года, напомнили в министерстве.

Что такое «Электронная путевка»

«Электронная путевка» — система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. С 1 сентября 2022 года в законе было закреплено, что работа с информационной системой «Электронная путевка» обязательна для участников туристического рынка: за невыполнение этого требования туроператоров и турагентов будут исключать из соответствующих реестров. Для турфирм, продающих путевки за рубеж, ответственность за непредоставление данных в «Электронную путевку» вступила в силу с 15 ноября 2023 года, а для туроператоров по внутреннему и въездному туризму — с 1 сентября 2024 года.

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Теги
туроператоры ГИС Ростех Минэкономразвития туризм
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