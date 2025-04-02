В Истре девять школьников пострадали в результате взрыва петарды на уроке
В результате взрыва петарды в школе № 2 в подмосковной Истре пострадали девять детей, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования региона.
«Ученик пятого класса во время урока русского языка бросил в портфель однокласснику хлопушку-бомбочку, которая взорвалась, в составе имелась некая химическая смесь», — цитирует агентство ведомство.
В результате ЧП госпитализировали одну из пострадавших, в местную клиническую больницу доставили 11-летнюю девочку. По информации телеграм-канала Mash и РЕН ТВ, ей диагностировали токсическое отравление парами и газами.
Mash пишет, что петарду взорвал на уроке шестиклассник. Семерых школьников осмотрели медики скорой, еще двоим помощь оказал школьный врач.
По данным телеграм-канала «112», мальчик использовал петарду-бомбочку. Главная особенность этих пиротехнических изделий — взрыв с громким хлопком.
В конце 2024 года в Серпухове пенсионерка взорвала петарду в торговом центре на Борисовском шоссе. В результате никто не пострадал. По данным полиции, пенсионерке 77 лет, она могла поджечь петарду под влиянием телефонных мошенников.
По факту произошедшего завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.
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