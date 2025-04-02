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Демократ раскрыл, как без туалета 25 часов критиковал Трампа в сенате

Сенатор Букер отказался от еды и воды перед 25-часовой речью с критикой Трампа
Кори Букер
Кори Букер (Фото: US Senate TV / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сенатор-демократ из Нью-Джерси Кори Букер рассказал, как ему удалось побить рекорд самой длинной речи в сенате в истории — она длилась 25 часов, и за это время мужчина ни разу не присел. По словам политика, он чувствовал себя больным и уставшим, но преисполненным радости после того, как покинул трибуну, пишет ABC News.

В интервью журналистам Букер обошел стороной вопрос, пришлось ли ему использовать подгузники или другое приспособление для туалета. Он отметил, что ему не нужно было пользоваться туалетом все 25 часов из-за невероятно строгого режима голодовки. Сенатор перестал употреблять пищу в пятницу, а перед выступлением в сенате, состоявшемся в понедельник, отказался и от воды.

В США демократ 25 часов выступал в сенате с критикой Трампа
Политика
Фото:U.S. Senate TV / Reuters

Букер признался, что ближе к завершению речи его стала мучить судорога — она сводила до одни, то другие мышцы.

Речь Букера началась в понедельник вечером и продолжалась в общей сложности 25 часов и 4 минуты, она на 50 минут превзошла предыдущий рекорд, установленный 67 лет назад сенатором Стромом Термондом из Южной Каролины.

В частности, Букер рассказывал о последствиях первых указов Дональда Трампа относительно масштабного сокращения системы социальной защиты и планов присоединить Гренландию и Канаду.

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сенатор США Дональд Трамп речь Конгресс США
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