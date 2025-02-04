Сына Майкла Джордана арестовали за хранение кокаина
Сына шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана Маркуса арестовали во Флориде за вождение в нетрезвом виде, хранение кокаина и сопротивление при задержании. Об этом сообщает TMZ.
Подробности происшествия пока неизвестны. TMZ опубликовал магшот (фото при аресте) 34-летнего Маркуса Джордана, которого поместили в тюрьму округа Ориндж.
Маркус — второй из пяти детей Майкла Джордана. В школе и университете он играл в баскетбол, но серьезных успехов не добился. В 2022–2024 годах Маркус встречался с Ларсой Пиппен, бывшей женой бывшего одноклубника Джордана по «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена, снимался в реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Майами».
Майкл Джордан — шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» и двукратный олимпийский чемпион.
Джордану 61 год, он один из четырех спортсменов, кому удалось заработать более $1 млрд. Этого добились также Леброн Джеймс, Тайгер Вудс и Мэджик Джонсон.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
МИД Испании заявил, что Европе придется восстановить отношения с Россией
Путин заявил, что Трамп «наведет порядок» среди европейских политиков
В МВД предупредили о мошеннической схеме с поддельным сайтом Wildberries
Путин подписал закон о повышении порога собираемости взносов на капремонт
Президент Польши предрек бум преступности по завершении боев на Украине
Киев потребовал от США гарантий насчет своих металлов
РБК запускает винный салон. Расписание
Россияне установили новый рекорд по потреблению минтая
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Книгоиздатели заявили о дефиците материалов для красивых обложек
Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США
Бейонсе стала самой титулованной артисткой «Грэмми» в истории