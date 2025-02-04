Сына Майкла Джордана арестовали за хранение кокаина

Маркуса Джордана арестовали во Флориде за езду в нетрезвом виде и хранение кокаина, также он оказывал сопротивление при задержании. Сейчас 34-летний Джордан находится в тюрьме округа Ориндж

Маркус Джордан (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Сына шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана Маркуса арестовали во Флориде за вождение в нетрезвом виде, хранение кокаина и сопротивление при задержании. Об этом сообщает TMZ.

Подробности происшествия пока неизвестны. TMZ опубликовал магшот (фото при аресте) 34-летнего Маркуса Джордана, которого поместили в тюрьму округа Ориндж.

Маркус — второй из пяти детей Майкла Джордана. В школе и университете он играл в баскетбол, но серьезных успехов не добился. В 2022–2024 годах Маркус встречался с Ларсой Пиппен, бывшей женой бывшего одноклубника Джордана по «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена, снимался в реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Майами».

Майкл Джордан — шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго» и двукратный олимпийский чемпион.

Джордану 61 год, он один из четырех спортсменов, кому удалось заработать более $1 млрд. Этого добились также Леброн Джеймс, Тайгер Вудс и Мэджик Джонсон.