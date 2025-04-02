Госдума приняла закон о лишении свободы за несообщение о диверсии
В России ужесточат наказание до одного года лишения свободы за несообщение о диверсии. Поправки к Уголовному кодексу приняли во втором и в третьем чтениях депутаты Государственной думы.
По словам соавтора поправок, председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, закон позволит обезопасить объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры в период проведения спецоперации на Украине.
«Очень важным является своевременное поступление в правоохранительные органы информации о планируемых взрывах, поджогах или об иных действиях, подрывающих экономическую безопасность и обороноспособность нашей страны», — подчеркнул Пискарев.
Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 205.6 Уголовного кодекса — добавление нормы об ответственности за несообщение о лице (группе лиц), которое готовит, совершает или совершило преступление диверсионной направленности.
Несообщение о преступлении наказывается штрафом, принудительными работами на срок до одного года, а также лишением свободы на тот же срок. Эта статья содержит перечень преступлений, несообщение о подготовке которых уголовно наказуемо. После поправок в список войдет и ст. 281 Уголовного кодекса — диверсия.
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