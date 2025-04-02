«Ведомости» узнали о планах повысить лимит переработок до 240 часов
В Трудовой кодекс планируют внести поправки о повышении вдвое лимита переработок — со 120 до 240 часов в год. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением поправок.
Проект, который подготовили Минэкономразвития и Минтруд, обсуждали в феврале на совещании у замглавы администрации президента Максима Орешкина.
«Власти пришли к консенсусу по системным изменениям в Трудовой кодекс, которые направлены на повышение гибкости рынка труда», — сообщил собеседник издания.
Поправки отменят ограничение на сверхурочную работу в течение двух дней подряд. При этом переработки не должны будут превышать четыре часа в день. Первые два часа могут оплачиваться не менее чем в полуторном размере, остальные — не менее чем в двойном.
В случае привлечения к сверхурочной работе в течение более 120 часов работники смогут проходить медицинский осмотр и диспансеризацию.
Кроме того, в проекте указали случаи, когда лимит переработок не сможет превысить 120 часов в год. К ним отнесли деятельность сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работающих по совместительству более чем на четверть ставки, а также работников ряда вредных производств.
Возможные поправки в Трудовой кодекс прокомментировал глава Минэкономразвития Максим Решетников. «Люди хотят работать больше, предприятия готовы больше платить», — аргументировал он обсуждение проекта.
В случае принятия поправок изменения могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года.
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