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Общество ,  
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В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве

Несмотря на сокращение случаев предвзятого отношения, с ним все еще сталкиваются два из трех соискателя, чаще всего — из-за возраста, наличия детей, пола, места жительства и национальности
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

С дискриминацией при трудоустройстве не сталкивались 33% опрошенных россиян. За 19 лет их доля увеличилась почти вдвое с 18%, следует из результатов исследования, проведенного сервисом SuperJob (есть у РБК).

Вместе с тем, два из трех соискателей все же сталкиваются со скрытыми барьерами в попытках найти работу. Половина опрошенных выразила уверенность, что в этом вопросе существует дискриминация по возрасту, 27% — по наличию или отсутствию детей, 25% — по гендерному признаку, 18% — по месту жительства. Кроме того, 13% уверены, что дискриминирующим фактором является семейное положение, а 4% замечают это в отношении вероисповедания.

Исследование провели в марте среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян методом опроса во всех округах России, в 372 населенных пунктах.

За 19 лет выросла доля только тех, кто столкнулся с дискриминацией по наличию детей (с 23 до 27%). За тот же период россияне стали реже замечать предвзятое отношение из-за возраста (с 63 до 50%), пола (с 25 до 25%), места жительства (с 29 до 18%), национальности (с 19 до 18%), вероисповедания (с 6 до 4%). Семейное положение как дискриминационный фактор в 2006 и 2025 назвала одинаковая доля респондентов — 13%.

Женщины чаще называли предвзятость к полу соискателя (30%) и наличию детей (36%), а мужчины акцентировали внимание на дискриминации по семейному статусу (15%) и по возрасту (53%). На дискриминацию по возрасту чаще обращали внимание россияне старше 45 лет (67% из опрошенных в этой возрастной категории), а молодые соискатели чаще возмущаются из-за предвзятости по остальным критериям: «Молодых стараются не брать — мало опыта», «Маленькие дети часто болеют», «Столица особенно отличается предвзятым отношением к приезжим».

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Теги
Софья Полковникова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
дискриминация гендерное неравенство трудоустройство
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