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Общество ,  
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Эксперты сообщили, в чем могут обвинить нашедшего чужую банковскую карту

Муртазин рассказал, что нашедшего чужую банковскую карту могут обвинить в краже
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Нашли банковскую карту — не спешите искать владельца и уж точно не нужно пытаться ее применить. В обоих случаях это чревато серьезными юридическими последствиями для нашедшего, предупреждают эксперты, опрошенные РБК.

«С банковской картой найденной делать особо ничего не нужно, ее нужно выкинуть, потому что если вас задержат с чужой банковской картой, то придется долго объяснять, что вы ее нашли», — говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, такая карточка скомпрометирована. «Последствия достаточно простые — кража денег, условно, даже если вы этого не сделали, потенциально можно вас в этом обвинить», — добавил он.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Тайм Лекс» Артем Грицюк призывает в таком случае сразу сообщить о находке в банк. Сотрудники уведомят владельца и заблокируют карту.

«Если воспользоваться чужой картой как платежным средством, наступит ответственность, ответственность будет административной, если потратить не более 2500 руб., либо уголовной с квалификацией «кража», — пояснил юрист.

В Роскачестве рассказали, что нельзя делать с найденной банковской картой
Общество
Фото:SKT Studio / Shutterstock

Ранее в пресс-службе Роскачества рассказали, что при обнаружении чужой банковской карты необходимо следовать закону, чтобы избежать рисков мошенничества и правовых последствий. В ведомстве отметили, что запрещено публиковать фото карты, так как цифры, имя владельца и срок действия попадают под категорию конфиденциальной информации, а значит, ее утечка может навредить.

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Банковские карты новости кража
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