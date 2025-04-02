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Общество ,  
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В Роскачестве рассказали, что нельзя делать с найденной банковской картой

Роскачество посоветовало не искать хозяина найденной банковской карты в соцсетях
Фото: SKT Studio / Shutterstock
Фото: SKT Studio / Shutterstock

При обнаружении чужой банковской карты необходимо следовать закону, чтобы избежать рисков мошенничества и правовых последствий, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.

Не нужно пытаться найти владельца карты через социальные сети или мессенджеры. Запрещено также публиковать фото карты. «Цифры, имя владельца и срок действия — это конфиденциальная информация. Ее утечка может навредить человеку», — объяснили в ведомстве.

Такое поведение нарушает конфиденциальность данных и может способствовать мошенничеству, уточнили в Роскачестве. Там также отметили, что не стоит хранить чужую карту у себя «на всякий случай». В ведомстве напомнили и о том, что использование найденной карты для снятия наличных или покупок уголовно наказуемо (ст. 159.3 УК — мошенничество с использованием платежных средств).

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Фото:Shutterstock

При обнаружении чужой банковской карты следует сразу позвонить в выпустивший ее банк. Сотрудник банка заблокирует карту, может попросить уничтожить ее.

Карту можно также отнести в отделение любого банка и объяснить, что произошло. При обнаружении сразу нескольких карт, допустим в кошельке, можно «сообщить в банк, что готовы встретиться с их владельцем, чтобы передать карты», отметили в Роскачестве.

«Но вообще, если вы нашли не одну карту, а кошелек или сумку, то лучше не ждать, а сообщить об этом в полицию, потому что не исключено, что в данном случае речь идет не о потере, а о краже», — заключили в ведомстве.

Ранее адвокат коллегии адвокатов Pen & Paper Алена Гришкова рассказала, что закон обязывает нашедшего пропажу заявить об этом в полицию или в местную администрацию. Туда нужно написать подробное заявление, описать найденные вещи, обстоятельства их обнаружения. Полиция выдает нашедшему копию заявления с отметкой о принятии находок. «В дальнейшем поиском собственника занимается полиция», — пояснила Алена Гришкова.

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Банковские карты Роскачество мошенничество
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