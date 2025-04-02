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В США разработали законопроект, обязывающий Маска сдать тест на наркотики

Axios: в США разработали законопроект, обязывающий Маска сдать тест на наркотики

Член палаты представителей от Демократической партии Мики Шеррилл подготовила законопроект, согласно которому бизнесмен и куратор Департамента по повышению эффективности работы правительства (DOGE) США Илон Маск и его команда обязаны пройти тестирование на наркотики, сообщает Axios со ссылкой на копию документа.

Она упомянула статью The Wall Street Journal от января 2024 года, в которой говорится о том, что Маск употреблял запрещенные вещества, включая ЛСД и кокаин.

Демократ предлагает обязать специальных государственных служащих проходить тест на наркотики, а если он окажется положительным, то человека минимум на год отстранят от должности на федеральной службе.

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Бизнес
Илон Маск

После обвинений в употреблении запрещенных средств в январе 2024 года Маск ответил, что выборочные тесты уже в течение трех лет показывают отсутствие в его организме следов не только наркотиков, но и алкоголя.

Адвокат Маска Алекс Спиро также ответил WSJ, что предприниматель «регулярно и выборочно проходит тесты на наркотики в SpaceX и ни разу не провалил тест». По его словам, в статье «есть и другие ложные факты».

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Илон Маск демократы наркотики США DOGE
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX, советник Трампа
28 июня 1971 года
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