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Общество ,  
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Верховный суд назвал, какое имущество является совместно нажитым

Верховный суд: имущество, купленное в гражданском браке, не делят при разводе

Имущество, которое было куплено в гражданском браке, не является совместно нажитым и не делится после расставания партнеров, сообщила судебная коллегия Верховного суда по гражданским делам, передает «РИА Новости».

Соответствующее определение вынес суд после рассмотрения спора пары из Краснодарского края. Прожив в официально зарегистрированном браке 24 года, они решили развестись, но продолжили жить вместе. Через месяц мужчина купил бывшей жене автомобиль и оформил его на нее же.

После окончательного расставания мужчина обратился в суд, чтобы признать машину совместно нажитым имуществом. Апелляция решила, что из-за короткого срока после расторжения брака деньги, на которые мужчина купил машину, можно считать совместно нажитыми, поэтому и автомобиль так же является нажитым имуществом.

Верховный суд опроверг это решение и подчеркнул, что имущественные права и обязанности супругов возникают только после официальной регистрации брака.

«Режим совместной собственности супругов на имущественные отношения между лицами, не состоящими в браке, распространен быть не может», — говорится в определении. Суд оставил машину женщине.

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Фото:Ryan Pierse / Getty Images

В середине февраля депутат и заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил о внесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта о выплатах супружеским парам, состоящим в официальном браке не менее 30 лет.

Так, в дату юбилея супругам будут выплачивать 40 тыс. руб., если они в браке более 40 лет; 60 тыс. руб. — для 60 лет и отметившим 70-летнюю годовщину предлагают выплачивать 70 тыс. руб.

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