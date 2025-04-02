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Общество ,  
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В Забайкалье задержали начальника ИК за вымогательства у заключенных

Начальника исправительной колонии в Забайкальском крае задержали по подозрению в вымогательстве денег у заключенных, сообщает пресс-служба регионального Управления Следственного комитета в телеграм-канале.

«По версии следствия, начальник исправительной колонии <...> принудил одного из заключенных приобрести для нужд учреждения различные материалы и оборудование», — говорится в сообщении.

Следователи мужчину задержали, в ближайшее время ему должны предъявить обвинение и принять решение об избрании меры пресечения.

Ведомство завело уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий, совершенное из иной заинтересованности. Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

Местный портал «Чита.Ру» со ссылкой на источник сообщил, что мужчина в период с 2022 по 2024 год вымогал денежные средства у заключенных за смягчение режима отбывания наказания или условно-досрочное освобождение.

По словам собеседника агентства, при отказе от взятки, заключенным угрожали привлечь к дисциплинарной ответственности.

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В середине февраля в Таганроге Ростовской области на руководителя и сотрудников морга возбудили дело о получении взятки с вымогательством (ч. 5 ст. 290 УК России). Она предусматривает до 12 лет лишения свободы.

До этого местный портал «161.ru» писал об обысках в городском морге. Источники издания утверждали, что, в частности, сотрудники учреждения вымогали взятки за дополнительные услуги, такие как грим и бальзамирование тела. Преступная схема работала с 2020 года, фигуранты могли заработать на ней порядка 70 млн руб.

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Забайкальский край исправительная колония Заключенные вымогательство
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