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В Москве задержали помывшего подземный переход мужчину

В Москве задержали помывшего подземный переход мужчину
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Полицейские задержали в Москве мужчину, который полил водой стены и пол подземного перехода на станции метро «Народное ополчение», сообщило МВД.

Его задержали за вандализм. В полиции сообщили, что в 4 часа утра пьяный мужчина подошел к дверям служебных помещений и повредил биометрические считыватели, нанеся ущерб метрополитену на сумму более 50 тысяч рублей.

После этого мужчина «вскрыл щит с пожарным гидрантом и поливал водой стены и пол перехода». Оперативно прибывшие полицейские задержали злоумышленника и доставили его в отдел полиции.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 214 УК «Вандализм», а также составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». По первой статье ему может грозить наказание в виде лишения свободы до трех лет, по второй — арест до 15 суток.

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полиция задержание подземные переходы
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