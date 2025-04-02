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Аксаков призвал пресечь финансовую схему с кешбэком

Аксаков: финансовую схему с кешбэком необходимо пресечь

Финансовую схему, благодаря которой покупатели возвращают по полной стоимости товар, за который уже получили кешбэк, необходимо пресечь, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Надо вопрос отрегулировать. Ну пока меры обсуждаются, например, формирование базы данных таких лиц, и, соответственно, ограничение продажи им товаров с кешбэком <...> эту схему надо пресечь», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Однако, по словам Аксакова, вариант с полной отменой кешбэка не поможет, поскольку организации будут искать другие способы привлечение клиентов.

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Финансы
Фото:VPales / Shutterstock

На подобную схему также ранее жаловались ряд российских банков. По данным материалов Ассоциации банков России (АБР), в России активизировалось распространение инструкций по накрутке кешбэка. Так, некоторые клиенты мигрируют из банка в банк, получая кешбэк за возвращенный товар.

В качестве решения этой проблемы банкиры предложили создать единую базу таких фродеров, а также призвали Роскомнадзор активнее блокировать соответствующие статьи и инструкции в интернете.

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