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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове и Киевской области прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Шевченковском и Холодногорском районах Харькова начались пожары после взрывов, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.

По его словам, погибли два человека, пострадали 25. Мэр Харькова Игорь Терехов в телеграм-канале сообщил о 27 пострадавших. Пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко позже заявил «Суспiльне», что число пострадавших увеличилось до 30.

Также пожар после взрывов произошел в Купянске, там пострадали двое, рассказал Синегубов.

Кроме того, в Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщила военная администрация региона в телеграм-канале.

В Харьковской, Киевской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Житомирской областях, а также в четырех районах Черкасской области действует воздушная тревога.

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