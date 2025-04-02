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Военная операция на Украине ,  
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Литва передала Украине шесть систем ПВО

Зеленский: Литва передала Украине шесть систем ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине

Литва передала Украине шесть систем противовоздушной обороны, заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в своем телеграм-канале.

«Есть новые системы ПВО от Литвы — шесть», — сказал он. О каких именно системах ПВО шла речь, президент не уточнил.

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Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Как рассказал Зеленский, 1 апреля он провел встречу с главой МИДа Литвы Кястутисом Будрисом. Политики, в частности, обсудили вопросы продолжения поддержки Киева.

Помимо Будриса украинский президент встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая прибыла в Киев с необъявленным визитом. Она заявила о выделении Украине €130 млн.

Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против нее.

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