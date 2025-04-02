Литва передала Украине шесть систем ПВО
Литва передала Украине шесть систем противовоздушной обороны, заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в своем телеграм-канале.
«Есть новые системы ПВО от Литвы — шесть», — сказал он. О каких именно системах ПВО шла речь, президент не уточнил.
Как рассказал Зеленский, 1 апреля он провел встречу с главой МИДа Литвы Кястутисом Будрисом. Политики, в частности, обсудили вопросы продолжения поддержки Киева.
Помимо Будриса украинский президент встретился с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая прибыла в Киев с необъявленным визитом. Она заявила о выделении Украине €130 млн.
Россия неоднократно указывала, что предоставление военной помощи Киеву лишь затягивает окончание украинского конфликта, и выступает против нее.
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