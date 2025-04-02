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Умер российский актер и режиссер Рашид Тугушев

В пятницу, 28 марта, скончался российский актер и режиссер Рашид Тугушев, известный своими ролями в сериале «След», сообщила член Творческого союза художников России Светлана Румянцева. Ему было 63 года.

«Мои друзья уходят...<...> а вчера ушел Рашид Тугушев», — написала она 29 марта на своей странице «ВКонтакте».

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Рашид Тушугев родился 28 ноября 1961 года, он окончил школу-студию МХАТ, после чего стажировался у актера Анатолия Васильева во ВГИКе. В 1989 году он создал «Московский Маленький Театр» на базе «Центра эксцентрики А.Жеромского».

Фильмография актера насчитывает 26 проектов. Среди его последних работ — эпизодическая роль в фильме «Лапси» в 2018 году и роль криминального авторитета Павла Яковлева в «Преступление» 2016 года. В российском сериале «След» он снялся в четырех сериях — в 2009, 2017, 2018 и 2021 годах.

Помимо актерской карьеры Тугушев также занимался режиссурой, был сценаристом и театральным деятелем.

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актер режиссер сериалы Россия
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