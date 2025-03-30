Умер звезда боевиков 90-х Ричард Нортон

Австралийский актер, известный благодаря своим ролям в боевиках с Джеки Чаном и Чаком Норрисом, скончался в Мельбурне в возрасте 75 лет. Помимо актерской карьеры Нортон был каскадером, тренером и телохранителем голливудских звезд

Ричард Нортон (Фото: Eugene Powers / imago-images.de / Global Look Press)

Австралийский актер, каскадер и мастер боевых искусств Ричард Нортон скончался в Мельбурне, сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление его жены Джуди Грин. Ему было 75 лет.

«Я оцепенела и опустошена, у меня нет слов, я потеряла все», — написала она на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена).

Как пишет газета, в числе последних проектов, в которых Нортон работал в качестве постановщика боев, были фильмы «Безумный Макс: Дорога ярости», «Фуриоза: Сага о Безумном Максе», «Отряд самоубийц» и «Люди Икс: Темный Феникс».

Нортон родился 6 января 1950 года в Сиднее и с детства занимался дзюдо и каратэ. В 1970 году он стал главным инструктором в студии боевых искусств Боба Джонса в Мельбурне. В дальнейшем он сделал успешную карьеру инструктора по боевым искусствам, личного охранника и тренера по боям для главных голливудских звезд.

Среди его работ — роль телохранителя в фильме «ABBA: The Movie» в 1977 году, «Волшебный кристалл», «Твинкл Твинкл Лаки Старз» и «Городской охотник». Нортон также тренировал Джеки Чана, Лиама Нисона в фильме «Задний свет», Чарли Ханнэма и Бена Аффлека на Гавайях в фильме «Тройной рубеж».

Кроме этого, актер не раз играл злодеев в фильмах с Джеки Чаном (Городской охотник» и «Мистер Крутой»), а также снимался в боевиках с Чаком Норрисом («Октагон», «Вынужденная смерть» и «Око за око»).