Умер звезда боевиков 90-х Ричард Нортон
Австралийский актер, каскадер и мастер боевых искусств Ричард Нортон скончался в Мельбурне, сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление его жены Джуди Грин. Ему было 75 лет.
«Я оцепенела и опустошена, у меня нет слов, я потеряла все», — написала она на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена).
Как пишет газета, в числе последних проектов, в которых Нортон работал в качестве постановщика боев, были фильмы «Безумный Макс: Дорога ярости», «Фуриоза: Сага о Безумном Максе», «Отряд самоубийц» и «Люди Икс: Темный Феникс».
Нортон родился 6 января 1950 года в Сиднее и с детства занимался дзюдо и каратэ. В 1970 году он стал главным инструктором в студии боевых искусств Боба Джонса в Мельбурне. В дальнейшем он сделал успешную карьеру инструктора по боевым искусствам, личного охранника и тренера по боям для главных голливудских звезд.
Среди его работ — роль телохранителя в фильме «ABBA: The Movie» в 1977 году, «Волшебный кристалл», «Твинкл Твинкл Лаки Старз» и «Городской охотник». Нортон также тренировал Джеки Чана, Лиама Нисона в фильме «Задний свет», Чарли Ханнэма и Бена Аффлека на Гавайях в фильме «Тройной рубеж».
Кроме этого, актер не раз играл злодеев в фильмах с Джеки Чаном (Городской охотник» и «Мистер Крутой»), а также снимался в боевиках с Чаком Норрисом («Октагон», «Вынужденная смерть» и «Око за око»).
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