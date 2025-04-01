При атаке дронов в Таганроге пострадали два человека

В результате атаки беспилотников в Таганроге Ростовской области пострадали два мирных жителя — у них ожоги и порезы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, из-за атаки начался пожар в 9-этажном доме на улице Лизы Чайкиной и около 7-этажного дома на улице Ленина.

«Упавший БПЛА обнаружен также по адресу пер. 1-й Новый, 26. Пожары оперативно потушены. К медикам на данный момент обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами», — написал он в своем телеграм-канале.

Как уточнил Слюсарь, обошлось без погибших. В настоящее время около домой выставили оцепление.

Ранее глава региона сообщил, что в результате атаки беспилотников были повреждены два многоквартирных дома.