При атаке дронов в Таганроге пострадали два человека
В результате атаки беспилотников в Таганроге Ростовской области пострадали два мирных жителя — у них ожоги и порезы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его данным, из-за атаки начался пожар в 9-этажном доме на улице Лизы Чайкиной и около 7-этажного дома на улице Ленина.
«Упавший БПЛА обнаружен также по адресу пер. 1-й Новый, 26. Пожары оперативно потушены. К медикам на данный момент обратились два человека с легкими ранениями: ожогами и порезами», — написал он в своем телеграм-канале.
Как уточнил Слюсарь, обошлось без погибших. В настоящее время около домой выставили оцепление.
Ранее глава региона сообщил, что в результате атаки беспилотников были повреждены два многоквартирных дома.
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