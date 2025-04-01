Путин наградил абхазского бойца орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества абхазского бойца Феликса Гвазаву, который погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Апсныпресс» в телеграм-канале.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и избранный президент Абхазии Бадра Гунба посетили могилу военного и возложили к ней цветы. Кириенко вручил орден брату погибшего бойца Гиви Гвазаве.
В начале марта Путин вручил медаль медаль «Золотая Звезда» Героя России Ольге Чебневой, вдове российского офицера Сергея Чебнева.
Он погиб 18 августа 2024 года во время обороны села Малая Локня Суджанского района в Курской области, которое располагается в 13,5 км от российско-украинской границы.
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