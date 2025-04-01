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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов заявил об атаке ВСУ на эвакуационную группу спецназа «Ахмат»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: AptiAlaudinovAKHMAT / Telegram
Фото: AptiAlaudinovAKHMAT / Telegram

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали эвакуационную группу спецназа «Ахмат», в результате чего один боец был ранен, его спасли сослуживцы. Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

По его словам, во время эвакуации мирного населения на обратном пути из деревни Куриловки Суджанского района Курской области группу спецназа остановил боец подразделения «Ветераны» с просьбой оказать помощь находящемуся в лесопосадке раненому и истекающему кровью сослуживцу.

После оказания помощи бойца и его товарища погрузили в эвакуационный автомобиль, который впоследствии подорвался на мине. По словам Алаудинова, ни один из находившихся в автомобиле бойцов не получил смертельных ранений.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

«Бойцы покинули автотранспорт и рассредоточились в ближайшей лесопосадке. Там по ним начала работать беспилотная авиация. Бойцы из стрелкового оружия сбили два атакующих вражеских FPV-дрона», — отметил Алаудинов.

По его словам, в ответ украинские силы открыли огонь из 120-мм самоходного артиллерийского орудия, но минометные снаряды не достигли целей, добавил он. В итоге эвакуационная группа добралась до места постоянной дислокации, заключил Алаудинов.

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Теги
ВСУ Апти Алаудинов Ахмат Военная операция на Украине
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