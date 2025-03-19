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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов рассказал о маскировке военных под ВСУ в операции «Поток»

Алаудинов: российские военные при освобождении Суджи маскировались под ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные, пробравшиеся к украинским позициям в Суджанском районе Курской области по трубе газопровода, были замаскированы под бойцов ВСУ. Об этом сообщил ТАСС замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

В частности, российские военнослужащие нанесли на свою форму украинский опознавательный знак — синий скотч. Как рассказал Алаудинов, ВСУ также используют желтую изоленту. Такие пометки необходимы, чтобы не атаковать своих.

Командир «Ахамата» пояснил, что цель маскировки была «создать панику в их [ВСУ] рядах, чтобы они не понимали, что случилось, кто наступает», и дать российской стороне время «нанести максимальный урон».

По словам Алаудинова, военные маскировались в течение суток, после чего вернули свои опознавательные знаки — красный скотч.

Хинштейн рассказал о сложностях переброски военных по газопроводу у Суджи
Политика
Фото:veterany_60omsb / Telegram

Наступление российских сил в районе Суджи началось в первые дни марта, операция по переброске военных через газопровод, получившая название «Поток», оказала значительное влияние на ход боевых действий. В ходе операции использовалась труба газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Ранее по ней поставлялся газ в Европу.

Минобороны сообщило об освобождении Суджи 13 марта. Это был единственный российский город, который ВСУ удалось занять после вторжения в Курскую область в августе 2024 года. За последние несколько дней под контроль России вернулись десятки населенных пунктов региона.

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