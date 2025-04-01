На «Госуслугах» появился сервис проверки оформленных на человека сим-карт

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Сервис для проверки количества сим-карт заработал на «Госуслугах». С его помощью россияне смогут просматривать оформленные на них личные и корпоративные номера и расторгать ненужные договоры. Об этом Минцифры России сообщило в телеграм-канале.

С помощью сервиса пользователь будет получать через личный кабинет на «Госуслугах» уведомления о заключении нового договора на оказание услуг мобильной связи, а также результаты рассмотрения заявления на расторжение действующего договора.

Также сервис позволяет временно приостановить действие текущего договора на услуги связи, если пользователь с ним не согласен, но сохранить за собой номер телефона — до момента выяснения обстоятельств.

По данным Минцифры, меры введены для того, чтобы злоумышленники не могли оформлять сим-карты для массовых звонков. По закону, у гражданина России может быть не более 20 сим-карт, у иностранца — не более десяти сим-карт. В случае если карт будет больше, обслуживание будет приостановлено по всем номерам.