Погибшего в Курской области Героя России похоронили во Владикавказе

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Героя России, командира огневой группы спецназа Росгвардии Марата Тибилова (позывной «Талиб»), погибшего в Курской области, похоронили во Владикавказе на мемориальном кладбище — пантеоне «Аллея Славы». Об этом сообщил в телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, проститься с погибшим пришли сотни людей.

«Трудно писать о Талибе в прошедшем времени. Впереди у него было много планов, он мог бы еще столько сделать... Все, кто знал Марата, подтвердят, что делом жизни для него было служение Родине. Этому принципу он остался верен до последнего вздоха. Отдав жизнь ради Победы. Ради справедливости. <...> Осетия будет помнить своего славного сына. В сердцах тех, кто знал его, уважал, шел с ним рядом, он останется навсегда», — написал глава региона.





Марат Тибилов родился 20 августа 1988 года в селении Чермен, расположенном в пригородном районе Северной Осетии. Позже с семьей переехал во Владикавказ. Окончил Северо-Кавказский военный институт внутренних войск МВД. Находился в зоне военной операции на Украине с первого дня. Кроме прочего, Тибилов был командиром огневой группы сил Центра специального назначения Росгвардии.

О гибели Тибилова Росгвардия сообщила 28 марта 2025 года. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн уточнил, что Тибилов погиб «в результате прямого удара со стороны ВСУ по ранее освобожденной территории Черкасского Поречного Курской области».

В 2022 году за проявленные мужество и героизм при выполнении задач в зоне боевых действий майор был награжден двумя орденами Мужества. 23 февраля 2025 года президент России Владимир Путин вручил Тибилову медаль «Золотая Звезда» Героя России.