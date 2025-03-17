Россия одобрила кандидатуру нового посла Франции и дала ему въездную визу

Николя де Ривьера (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Москва одобрила кандидатуру бывшего постпреда Франции при Организации объединенных наций (ООН) Николя де Ривьера на пост нового посла страны в России и выдала ему въездную визу, сообщили «РИА Новости» в российском МИДе.

«После внимательного рассмотрения данного обращения (Франции. — РБК) было принято решение об одобрении представленной кандидатуры, о чем французская сторона была уведомлена по дипломатическим каналам», — отметили в ведомстве.

В начале марта французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Россия превратилась «в угрозу для Франции и Европы», и обвинил Москву в том, что та «превратила украинский конфликт в глобальный».

После этих слов официальный представитель МИДа Мария Захарова задалась вопросом о цели предстоящего приезда нового французского посла.