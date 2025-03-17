Россия одобрила кандидатуру нового посла Франции и дала ему въездную визу
Москва одобрила кандидатуру бывшего постпреда Франции при Организации объединенных наций (ООН) Николя де Ривьера на пост нового посла страны в России и выдала ему въездную визу, сообщили «РИА Новости» в российском МИДе.
«После внимательного рассмотрения данного обращения (Франции. — РБК) было принято решение об одобрении представленной кандидатуры, о чем французская сторона была уведомлена по дипломатическим каналам», — отметили в ведомстве.
В начале марта французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Россия превратилась «в угрозу для Франции и Европы», и обвинил Москву в том, что та «превратила украинский конфликт в глобальный».
После этих слов официальный представитель МИДа Мария Захарова задалась вопросом о цели предстоящего приезда нового французского посла.
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