Bloomberg узнал о «консультациях» Милея за $20 тыс. с бизнесмена
Президент Аргентины Хавьер Милей брал $20 тыс. за возможность встретиться с ним в частном порядке, когда он был депутатом, пишет Bloomberg.
Как правило, пишет издание, встречи проходили ежемесячно, в них участвовали от пяти до десяти влиятельных бизнесменов, каждый из которых платил $20 тыс. наличными. По словам источников Bloomberg, у Милея не было никаких ограничений касательно того, как он мог потратить полученные деньги, не велся и их официальный учет.
После начала своей президентской компании Милей заявлял Bloomberg, что рассматривает эти встречи как продолжение своей работы в качестве экономического консультанта.
Законность таких встреч остается предметом обсуждения, пишет издание. При надлежащем учете государственным служащим в Аргентине разрешается получать оплату за услуги, которые не связаны с их работой, поэтому встречи Милея с бизнесменами можно рассматривать как консультации.
Однако получать деньги без документов, в которых указаны их происхождение и то, какие услуги были оказаны, незаконно. Если у тех, кто приходил на встречи с Милеем, были деловые интересы, связанные с вопросами, по которым голосовал Милей, президента Аргентины можно обвинить во взяточничестве.
Официально власти Аргентины не обвиняли его в совершении каких-либо правонарушений. В отчете Милея о финансировании его президентской компании указаны только три человека, которые дали ему деньги, никаких упоминаний о состоявшихся с бизнесменами встречах нет.
Хавьер Милей занимает должность президента Аргентины с 10 декабря 2023 года, до этого он два года был депутатом в нижней палате Национального конгресса Аргентины.
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