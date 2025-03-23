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Политика ,  
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Советник Милея назвал главной проблемой Аргентины ее жителей

Фото: Phil Walter / Getty Images
Фото: Phil Walter / Getty Images

Советник президента Аргентины Хавьера Милея Демиан Рейдель назвал главной проблемой страны ее жителей. Его слова, сказанные на форуме по привлечению инвестиций, приводит La Nacion.

«У нас есть огромные пространства земли, с доступом к энергии, с доступом к воде в холодных зонах, что является вишенкой на торте для систем охлаждения. Это регион без вооруженных конфликтов, без цунами, без землетрясений. В мире не так много мест с такими вещами. Очевидно, проблема этого района в том, что он населен аргентинцами», — заключил советник главы государства.

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Hа это зал отреагировал смехом. Рейдель добавил, что этот факт — «единственное, что нужно исправить».

В своем выступлении советник президента также пожелал, чтобы Аргентина стала центром развития искусственного интеллекта.

После критики, обрушившейся на него в соцсетях, Рейдель написал в X, что приносит извинения за «недоразумение, сложившееся из-за его высказывания». Он также заявил, что на протяжении всей истории Аргентины у нее были ужасные правительства, но с приходом к власти Милея в 2023 году страна «изменится навсегда».

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