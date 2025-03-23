Советник Милея назвал главной проблемой Аргентины ее жителей

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Советник президента Аргентины Хавьера Милея Демиан Рейдель назвал главной проблемой страны ее жителей. Его слова, сказанные на форуме по привлечению инвестиций, приводит La Nacion.

«У нас есть огромные пространства земли, с доступом к энергии, с доступом к воде в холодных зонах, что является вишенкой на торте для систем охлаждения. Это регион без вооруженных конфликтов, без цунами, без землетрясений. В мире не так много мест с такими вещами. Очевидно, проблема этого района в том, что он населен аргентинцами», — заключил советник главы государства.

Hа это зал отреагировал смехом. Рейдель добавил, что этот факт — «единственное, что нужно исправить».

В своем выступлении советник президента также пожелал, чтобы Аргентина стала центром развития искусственного интеллекта.

После критики, обрушившейся на него в соцсетях, Рейдель написал в X, что приносит извинения за «недоразумение, сложившееся из-за его высказывания». Он также заявил, что на протяжении всей истории Аргентины у нее были ужасные правительства, но с приходом к власти Милея в 2023 году страна «изменится навсегда».