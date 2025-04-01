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В рейтинге Forbes появилась пятая женщина-миллиардер из России

Татьяна Володина
Татьяна Володина (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Владелец группы компаний «Алькор и Ко» Татьяна Володина стала пятой россиянкой, которая вошла в мировой рейтинг миллиардеров Forbes, сообщает российская версия издания.

Володина является контролирующим владельцем «Алькор и Ко». Компания управляет сетями парфюмерно-косметических магазинов «Лэтуаль» и «Подружка». По подсчетам Forbes, состояние Володиной достигло $1,1 млрд.

Ранее Forbes включил в этот список экс-владельца холдинга «Интеко» Елену Батурину, основателя Wildberries Татьяну Ким, акционера банка «Уралсиб» Людмилу Коган и Екатерину Федун, которая унаследовала от своего отца Леонида Федуна более 1% акций нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

Богатейшие женщины России 2023 года по версии Forbes. Фотогалерея
Фотогалерея 

Владельцем группы «Алькор и Ко» является кипрская компания Letu Holdings Limited, чьи 100% акций принадлежат другой кипрской компании, GLT Invest & Trade Ltd (согласно документам с которыми ознакомился Forbes).

Татьяна Володина владеет 59,2% акций GLT Invest & Trade Ltd. Еще 39,5% акций являются квазиказначейскими: они находятся в собственности самой «Алькор и Ко». Свыше 1% принадлежат топ-менеджерам компании.

Всего в мировом рейтинге Forbes появились 15 новых миллиардеров из России. По числу новичков Россия находится на пятом месте. На первом — США (103 человека), на втором — Германия (37 человек), на третьем — Китай и Гонконг (32), на четвертом — Индия (17 новых миллиардеров). Всего в списке Forbes 146 россиян, годом ранее их было 125.

Впервые за последние пять лет (более ранние данные Forbes не предоставляет) в список богатейших из числа россиян вошли:

  • основатель российской фармацевтической компании «Фармасинтез» Викрам Пуния — $2,1 млрд;
  • гендиректор «Эльгауголь» Александр Исаев — $1,3 млрд;
  • Людмила Коган, унаследовавшая состояние умершего супруга, бизнесмена Владимира Когана, в том числе более 80% акций банка «Уралсиб» — $1,3 млрд;
  • учредители холдинга «Мираторг» братья-близнецы Александр и Виктор Линники — у обоих по $1,3 млрд;
  • основатель «1С» Борис Нуралиев — $1,3 млрд;
  • председатель правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев с семьей — $1,3 млрд;
  • председатель совета директоров ГК ФСК Владимир Воронин — $1,3 млрд;
  • глава Федерации шахмат России (ФШР), бывший акционер Globaltrans Андрей Филатов — $1,2 млрд;
  • его партнеры по бизнесу, также бывшие акционеры Globaltrans Никита Мишин и Константин Николаев — у обоих по $1,2 млрд;
  • Александр Евневич и его семья — основные владельцы ГК «Орими» (бренды чая и кофе Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», Jardin и «Жокей») — $1,1 млрд;
  • председатель совета директоров Восточной горнорудной компании Олег Мисевра — $1,1 млрд;
  • председатель совета директоров ОАО «Копейский машиностроительный завод», бывший акционер «Сибуглемета» и «Уралкалия» Анатолий Скуров — $1,1 млрд;
  • экс-гендиректор сети «Л'Этуаль» Татьяна Володина — $1,1 млрд;
  • Константин Гончаров и его семья — акционеры ГК «Новотранс» — $1,1 млрд.

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