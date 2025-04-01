Си предложил Моди отношения в виде «танго Слона и Дракона»

Си Цзиньпин (Фото: Ken Ishii / Getty Images)

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин призвал Индию к более тесному сотрудничеству, заявив, что отношения между двумя странами должны напоминать «танго дракона и слона» — танец их символических животных. Об этом он сообщил президенту Индии Драупади Мурму, передает индийская телекомпания NDTV.

Лидеры двух государств обменялись поздравительными посланиями во вторник по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений. Это произошло на фоне постепенного снижения напряженности после столкновения военных Китая и Индии на границе в Гималаях в 2020 году.

В ночь с 15 на 16 июня 2020 года на индийско-китайской границе, в Гальванской долине, произошло столкновение между индийскими и китайскими военными. Пограничники с обеих сторон, вооруженные палками с гвоздями и камнями, вступили в рукопашный бой. В результате погибли 20 индийских военных и четыре китайских.

Си Цзиньпин подчеркнул, что соседним странам необходимо искать пути мирного сосуществования. Он также выразил готовность углублять взаимодействие и координацию в ключевых международных вопросах, а также совместно обеспечивать стабильность в приграничных районах.

Первые за пять лет двусторонние переговоры лидеров Индии и Китая состоялись 23 октября 2024 года на полях XVI саммита БРИКС в Казани.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что отношения двух стран важны для глобальной стабильности и должны основываться на доверии и уважении. Он подчеркнул, что территориальные споры не должны подрывать мир. Си Цзиньпин отметил необходимость следовать историческим тенденциям и не позволять разногласиям мешать сотрудничеству.

Встреча прошла на фоне соглашения о размежевании войск и возобновлении патрулирования в Гималаях, что помогло снизить напряженность после пограничных столкновений 2020 года.