Владимир Мединский прокомментировал «назначение» на место Церетели

Владимир Мединский (Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС)

Искусствовед Ксения Коробейникова в первоапрельском посте в своем телеграм-канале написала, что Владимир Мединский «уже скоро может стать президентом Академии художеств (РАХ), сменив Зураба Церетели». В феврале бывший министр культуры, помощник президента Владимир Мединский возглавил Союз писателей России.

«Будущий президент РАХ тепло вспомнил своих учителей по рисованию в московской школе № 1362 и сказал, что его исторические труды тесно связаны с искусствоведением», — написала Коробейникова в сообщении.

«В детстве я любил не только уроки рисования, но и несколько лет занимался в музыкальной школе, странно, что меня не прочат в Союз композиторов», — сказал РБК помощник президента Владимир Мединский. «Но вот журналистику не предлагать», — заявил он, отвечая на вопрос про возможность возглавить другие творческие союзы.

С 2013 года Мединский возглавляет Российское военно-историческое общество.