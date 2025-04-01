Увеличилось число россиян, пострадавших при пожаре на катере в Таиланде
Количество пострадавших в результате пожара на катере в Таиланде россиян выросло до четырех человек, сообщила пресс-служба Генконсульства России в Пхукете.
«В результате происшествия легкие травмы получили четверо россиян, госпитализация им не требуется», — уточнили в дипмиссии.
Всего на катере, перевозившем на остров Пхи-Пхи 33 туриста, были 26 граждан России.
Ранее СМИ сообщили об одном пострадавшем россиянине.
Туристический катер загорелся во время экскурсии по острову Май Тон в провинции Пхукет. MGRonline уточнило, что причиной воспламенения стал отказ двигателя, что вызвало искру. Пытаясь спастись от огня, туристы прыгнули в море, прежде чем пламя охватило все судно. Им помог другой катер, находившийся поблизости.
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