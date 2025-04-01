Сгоревший катер с россиянами в Таиланде. Фото
Появились кадры с места пожара на туристическом катере в Таиланде, где были россияне. На кадрах видно, как пламя охватило все судно целиком - над ним поднимается столб дыма. Также фотограф зафиксировал работу пожарных и последствия огня на катере, который выгорел целиком.
Туристический катер загорелся во время экскурсии по острову Май Тон в провинции Пхукет. Пожар мог начаться в туалете, уточнило MGRonline. По предварительным данным, пытаясь спастись от огня, туристы прыгнули в море, прежде чем пламя охватило все судно.
Им помогли с другого катера, находившегося поблизости. Капитан и еще один турист получили ранения, их доставили в больницу. На борту были 34 российских туриста.
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