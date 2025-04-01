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Общество ,  
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Дипломаты сообщили, что погибший на скутере в Таиланде не россиянин

Консульство России в Таиланде: погибший на скутере в Таиланде не россиянин
Здание генерального консульства России&nbsp;в Пхукете
Здание генерального консульства России в Пхукете (Фото: Евгений Беленький / РИА Новости)

Погибший в аварии в Пхукете молодой человек не был гражданином России. Об этом РБК рассказали в генконсульстве России в Пхукете.

Ранее стало известно, что в Пхукете молодой человек не справился с управлением скутера Honda Forza 350. Водитель врезался в препятствие, отлетел и ударился об электрический столб; из-за сильного удара его разорвало на две части.

Россиянин погиб при ДТП на скутере в Таиланде
Общество
Фото:Lauren DeCicca / Getty Images

Телеканал amarintv сообщал, что на месте происшествия был найден телефон погибшего, на экране которого отображались надписи на русском языке. О том, что погибший предположительно россиянин, также сообщал Channel 7.

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