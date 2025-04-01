Россиянина разорвало во время аварии на мотоцикле в Таиланде

Россиянин погиб при ДТП на скутере в Таиланде

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

В Пхукете погиб молодой россиянин, который не справился с управлением скутером Honda Forza 350, сообщил Channel 7.

Молодой человек врезался на скутере в препятствие, его тело отлетело и ударилось об электрический столб, из-за сильного удара его разорвало на две части.

Прибывшие на место полицейские нашли мотоцикл разломанным на две части, детали были разбросаны по всей дороге.