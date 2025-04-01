ЦЕРН назвал план и смету постройки первой очереди нового коллайдера

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Инвестиции в строительство будущего кольцевого коллайдера (FCC) на первом этапе составят 15 миллиардов швейцарских франков (более 1,456 трлн рублей). Отчет о возможности создания FCC опубликовала Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Коллайдер с длиной окружности около 91 километра может в 2040-х годах прийти на смену нынешнему флагманскому инструменту ЦЕРН — 27-километровому Большому адронному коллайдеру (LHC).

Проект, по мнению ученых, может стать важным этапом в изучении элементарных частиц, состава Вселенной, а также механизмов, благодаря которым частицы обретают массу.

Отчет о FCC описывает две фазы строительства: электрон-позитронный коллайдер, а затем на более позднем этапе — протон-протонный коллайдер, работающий при беспрецедентной энергии столкновения около 100 тераэлектронвольт.

Предполагаемая стоимость строительства электрон-позитронного коллайдера составит 15 миллиардов швейцарских франков. Инвестиции начнут поступать в 2030-х годах, они рассчитаны на 12 лет. В сумму включена стоимость создания технической инфраструктуры, ускорителей электронов и позитронов, четырех детекторов для эксплуатации, а также гражданского строительства.

Большая часть финансирования будет поступать из бюджета ЦЕРН.

Отчет рассмотрят различные независимые экспертные органы, а затем Совет ЦЕРН на специальном заседании в ноябре 2025 года.

В декабре в силу вступило решение ЦЕРН о прекращении сотрудничества с примерно 500 специалистами, которые «связаны с российскими организациями». В марте 2022 года после начала спецоперации на Украине организация лишила Россию статуса наблюдателя.