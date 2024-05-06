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Технологии и медиа ,  
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Глава ЦЕРН поддержал строительство в Китае крупнейшего в мире коллайдера

Глава ЦЕРН поддержал строительство в Китае крупнейшего в мире коллайдера
Фото: Ronald Patrick / Getty Images
Фото: Ronald Patrick / Getty Images

Китайские ученые смогут построить самый крупный адронный коллайдер в мире, превосходящий Большой адронный коллайдер (БАК), находящийся в Европе. Об этом заявил президент совета Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), профессор теоретической физики Элиезер Рабиновичи во время визита в Китай, передает газета South China Morning Post.

БАК находится на границе между Францией и Швейцарией, возле Женевы. Коллайдер разгоняет частицы в кольцевом туннеле диаметром 27 км, проложенном на глубине от 50 до 150 м под землей. Его строительство длилось около десяти лет.

Китай предлагает построить круговой электрон-позитронный коллайдер (Circular Electron Positron Collider, CEPC) с диаметром в 100 км. Его стоимость оценивают в 36 млрд юаней (около $5 млрд). Китайское правительство еще не дало окончательного одобрения проекту.

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Фото:home.cern

По словам Рабиновичи, за годы работы в ЦЕРНе многие китайские ученые получили определенный опыт и знания, а китайская наука достигла большого прогресса.

«Их подход к решению задач не сильно отличается от подхода ЦЕРНа, поэтому я уверен, что китайские ученые смогут с этим справиться», — сказал он, комментируя, как ученые решили задачу с энергосбережением на CEPC.

Президент совета ЦЕРН также добавил, что десятки тысяч ученых со всего мира, включая США, Европу и Китай, «твердо верят, что это хороший проект, которым стоит заниматься».

Вопрос о создании в Китае самого большого в мире коллайдера обсуждается около десяти лет. Директор Института физики высоких энергий Китайской академии наук Ван Ифан впервые выступил с такой идеей в 2012 году. В том году на БАК в Европе ученым наконец удалось обнаружить бозон Хиггса.

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