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Политика ,  
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Внук Зюганова рассказал о своей госпитализации

Леонид Зюганов
Леонид Зюганов (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Внук лидера КПРФ и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов прокомментировал сообщения о своей госпитализации.

«Да ничего серьезного, плановая госпитализация, связанная с обследованием. Спасибо за беспокойство, завтра буду на работе», — сказал он «РИА Новости».

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что 36-летнего Зюганова госпитализировали в Москве из-за проблем с почками. По данным канала, он находится под наблюдением врачей.

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Леонид Зюганов — депутат Мосгордумы от КПРФ с 2014 года, в сентябре 2024-го был переизбран на третий срок.

В 2023 году участвовал в выборах мэра Москвы.

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КПРФ Геннадий Зюганов Москва госпитализация
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Геннадий Зюганов
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