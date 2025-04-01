Внук Зюганова рассказал о своей госпитализации
Внук лидера КПРФ и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов прокомментировал сообщения о своей госпитализации.
«Да ничего серьезного, плановая госпитализация, связанная с обследованием. Спасибо за беспокойство, завтра буду на работе», — сказал он «РИА Новости».
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что 36-летнего Зюганова госпитализировали в Москве из-за проблем с почками. По данным канала, он находится под наблюдением врачей.
Леонид Зюганов — депутат Мосгордумы от КПРФ с 2014 года, в сентябре 2024-го был переизбран на третий срок.
В 2023 году участвовал в выборах мэра Москвы.
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